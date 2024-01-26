Тюменец требует оштрафовать организаторов «голой вечеринки» Ивлеевой на миллиард: суд принял иск

МОСКВА, 26 января, ФедералПресс. Тюменский общественник и юрист Юрий Рябцев подал иск на ООО «Арт Центр» (управляет клубом Mutabor) в Лефортовский районный суд, он счел нужным взыскать миллиард рублей с организаторов эпатажной «выставки» Ивлеевой.
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