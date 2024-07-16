RT: В смартфоне убитого военного ВСУ нашли координаты базы в Италии

Точные координаты базы ВСУ в Италии, где обучаются украинские военные, были обнаружены в смартфоне солдата Александра “Электрика” Журабея после того, как он сфотографировал себя и своих товарищей, не отключив геолокацию на своем телефоне.
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