Уникальное зрелище: на Кубани ожидается мощнейший звездопад

Этот метеорный поток обещает быть необычайно ярким, с интенсивностью до 120 метеоров в час. Ранее писали: Зрелищ! На выходные Александровский бульвар утонул в людском потоке: как исправить ситуацию? После украшения улицы Красной праздничной иллюминацией Сергеем Галицким поток людей, желающих окунуться в новогоднюю атмосферу, заметно увеличился.