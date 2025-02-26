В РФ предлагают создать рейтинг безопасности банков

В РФ предлагают создать рейтинг безопасности кредитных организаций. "Известия" выяснили, что соответствующий проект закона 26 февраля внесут в Госдуму вице-спикер парламента Александр Бабаков и глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
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