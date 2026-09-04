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Мантуров: НПЗ восстанавливают с помощью отечественного оборудования

Мантуров: НПЗ восстанавливают с помощью отечественного оборудования

РИА Новости/Григорий Сысоев Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров 4 сентября в интервью ТАСС на полях ВЭФ-2026 сообщил, что восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах ведутся с участием российских подрядчиков и отечественного оборудования.

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