Мантуров: НПЗ восстанавливают с помощью отечественного оборудования

РИА Новости/Григорий Сысоев Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров 4 сентября в интервью ТАСС на полях ВЭФ-2026 сообщил, что восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах ведутся с участием российских подрядчиков и отечественного оборудования.