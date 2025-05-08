«Прощай на следующие 12 лет, реальная жизнь»: Paradox анонсировала амбициозную глобальную стратегию Europa Universalis V

Вслед за недавним тизером издательство Paradox Interactive и разработчики из испанской студии Paradox Tinto полноценно представили глобальную стратегию Project Caesar — под кодовым названием скрывалась Europa Universalis V.
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