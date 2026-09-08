Дюпин: «У Сафонова высокие шансы выиграть трофей Яшина»

Бывший вратарь «Рубина» Юрий Дюпин высоко оценил шансы Матвея Сафонова получить от France Football приз лучшему голкиперу по итогам прошлого сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аршавин поддержал...
- ВЯ Галицкий объяснил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым