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Мощнейший Эль-Ниньо в истории: какой будет предстоящая зима на Дальнем Востоке

Мощнейший Эль-Ниньо в истории: какой будет предстоящая зима на Дальнем Востоке

Ожидания относительно предстоящей зимы 2026/27 годов на Дальнем Востоке уже сейчас выходят за рамки стандартных сезонных предположений.

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