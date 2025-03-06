Игра времени и гравитации: Как атомные часы помогут подружить квантовую гравитацию с теорией относительности?

Более ста лет ученые пытаются примирить две, казалось бы, несовместимые теории: квантовую механику, царящую в мире элементарных частиц, и общую теорию относительности Эйнштейна, описывающую гравитацию и космос в целом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии