Киевский террор не остановить СВО: надо уничтожать не ВСУ, а главарей

Опять и опять Вову обманули... кто? а все... от генштаба до цб.

Владимир Елкин

США после атаки на башни-близнецы уничтожили Бен-Ладена и захватили Афганистан! А наши только "бла-бла-бла! Уничтожить поименно жидовско-скоморохскую банду зеленского и всё руководство СБУ! После этого и наступление пойдет успешнее!