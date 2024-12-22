После каждого теракта Киевского режима против России принято говорить, что он не способен повлиять на ход СВО — и это правда.
Киевский террор не остановить СВО: надо уничтожать не ВСУ, а главарей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Денисов
Опять и опять Вову обманули... кто? а все... от генштаба до цб.
Ответить
5 час.
Владимир Елкин
США после атаки на башни-близнецы уничтожили Бен-Ладена и захватили Афганистан! А наши только "бла-бла-бла! Уничтожить поименно жидовско-скоморохскую банду зеленского и всё руководство СБУ! После этого и наступление пойдет успешнее!
Ответить
5 час.
Юрий Золотарев
Заразу нужно уничтожать в зародыше!
Ответить
12 мин.
Свежие комментарии