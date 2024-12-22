Медвежий угол
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Медвежий угол

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Киевский террор не остановить СВО: надо уничтожать не ВСУ, а главарей

Киевский террор не остановить СВО: надо уничтожать не ВСУ, а главарей

  После каждого теракта Киевского режима против России принято говорить, что он не способен повлиять на ход СВО — и это правда.

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Комментарии
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Александр Денисов
Опять и опять Вову обманули... кто? а все... от генштаба до цб.
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5 час.
Владимир Елкин
США после атаки на башни-близнецы уничтожили Бен-Ладена и захватили Афганистан! А наши только &quot;бла-бла-бла! Уничтожить поименно жидовско-скоморохскую банду зеленского и всё руководство СБУ! После этого и наступление пойдет успешнее!
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5 час.
Юрий Золотарев
Заразу нужно уничтожать в зародыше!
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12 мин.

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