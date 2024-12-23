Юрий Ушаков: несколько стран готовы принять переговоры Путина и Трампа

МОСКВА, 23 декабря, ФедералПресс. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, несколько стран выразили готовность стать посредниками для возможных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
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