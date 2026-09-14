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Север Пресс

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Завоз дров в поселки Приуралья полностью завершился

Завоз дров в поселки Приуралья полностью завершился

В село Аксарка доставили 1300 кубометров дров для жителей. Это заключительный этап поставок топлива в этом сезоне, сообщила администрация Приуральского района.

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