Завоз дров в поселки Приуралья полностью завершился

В село Аксарка доставили 1300 кубометров дров для жителей. Это заключительный этап поставок топлива в этом сезоне, сообщила администрация Приуральского района.
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