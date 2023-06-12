Трюдо: Канада поможет украинским военным справиться с психологическими последствиями войны

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после своего визита в центр психологического здоровья и реабилитации ветеранов «Лесная поляна», который находится в Киеве, заявил о готовности Канады помочь военнослужащим Украины справиться с психологическими проблемами, вызванными войной.
Популярные статьи
- «Позор для России». Работа в Госдуме, а квартира в Англии. Называем поименно потенциальных предателей нашей страны из правительства
- Очередной «испуганный-патриот»? Дмитрий Нагиев покинул Россию и веселится в США в компании родственников Пугачевой
- Бойцы «Востока» показали первого пленного командира ВСУ с позывным «Лесник»
Свежие комментарии