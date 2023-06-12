Трюдо: Канада поможет украинским военным справиться с психологическими последствиями войны

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после своего визита в центр психологического здоровья и реабилитации ветеранов «Лесная поляна», который находится в Киеве, заявил о готовности Канады помочь военнослужащим Украины справиться с психологическими проблемами, вызванными войной.