«Великий топливный кризис»: что происходит на энергетических рынках ЕС

«Великий топливный кризис уже наступил» - это цитата из заголовка газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на руководителей крупнейших американских нефтяных компаний.
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