«Мам, я вынуждена»: Волочкова раскрыла причину отказа дочки от её фамилии

Балерина недавно призналась, что Ариадна приняла судьбоносное решение. Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной Социальные сетиОколо месяца назад Анастасия Волочкова рассказала журналистам, что её единственная дочь Ариадна с недавних пор представляется новым знакомым под другой фамилией.