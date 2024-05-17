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«Мам, я вынуждена»: Волочкова раскрыла причину отказа дочки от её фамилии

«Мам, я вынуждена»: Волочкова раскрыла причину отказа дочки от её фамилии

Балерина недавно призналась, что Ариадна приняла судьбоносное решение. Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной Социальные сетиОколо месяца назад Анастасия Волочкова рассказала журналистам, что её единственная дочь Ариадна с недавних пор представляется новым знакомым под другой фамилией.

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