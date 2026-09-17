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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чикаго» продлил контракт с Дель Мастро на два года и 1,9 млн долларов. Защитник сыграл 19 матчей в НХЛ в прошлом сезоне

23-летний защитник Итан Дель Мастро подписал новый контракт с « Чикаго ». Канадский хоккеист продлил соглашение с клубом на два года с зарплатой 950 тысяч долларов за сезон.

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