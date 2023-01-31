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Мо Фара планирует завершить спортивную карьеру в 2023 году

Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара планирует завершить спортивную карьеру в 2023 году.  Он намерен принять участие в Лондонском марафоне, который пройдет в апреле.

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