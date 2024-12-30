Новый год 2025: что приготовить, что посмотреть, куда сходить на каникулах

Сегодня вечером, 31 декабря, в России будут отмечать Новый год. Традиционно этот праздник встречают в кругу семьи или друзей: накрывают стол с салатами и закусками, одеваются в цвета грядущего года по Восточному календарю, смотрят обращение президента и пьют шампанское.