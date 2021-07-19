Неймётся англичанам. То Брекзит, то футбол, то наши и китайские разведчики... Евгений Сатановский

ВовкинПолитикаНеймётся англичанам. То Брекзит, то футбол, то наши и китайские разведчики... Евгений Сатановский Особые, специальные, черезвычайные меры будут приняты в Великобритании в отношении разведчиков России и Китая.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVЩvalera48 щербаковПарковая скамейка это брэндовая вещь для английской разведки. То папку с секретными документами их агент забудет на скамейке, потом там найдут отравленного Скрипаля с дочерью, а теперь и ноутбук с секретными данными.Алексей Андреевичтам пока никого не забыли ещеКомментировать
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