Вовкин

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Неймётся англичанам. То Брекзит, то футбол, то наши и китайские разведчики... Евгений Сатановский

Неймётся англичанам. То Брекзит, то футбол, то наши и китайские разведчики... Евгений Сатановский

Особые, специальные, черезвычайные меры будут приняты в Великобритании в отношении разведчиков России и Китая.

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valera48 щербаков
Парковая скамейка это брэндовая вещь для английской разведки. То папку с секретными документами их агент забудет на скамейке, потом там найдут отравленного Скрипаля с дочерью, а теперь и ноутбук с секретными данными.
Алексей Андреевич
там пока никого не забыли еще

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