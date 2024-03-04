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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Старая гвардия «Вагнера» возвращается на фронт

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Комментарии
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Наталия
Дай Бог, чтобы у них все сложилось.
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3 час.
Андрей Тюрин
Какие проблемы? Пусть идут на фронт как контрактники.
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2 час.

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