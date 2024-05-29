OLS: изменения в микробиоме влагалища может указывать на гинекологический рак

Ученые из Онкологической больницы при Китайском медицинском университете установили, что специфические изменения в микробиоме влагалища могут указывать на гинекологический рак (яичников, эндометрия, шейки матки).
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