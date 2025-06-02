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Как может выглядеть размен воздушными ударами между Россией и блоком НАТО

Как может выглядеть размен воздушными ударами между Россией и блоком НАТО

Чем дальше заходит СВО на Украине, тем более очевидно становится, что обойтись без столкновения России со странами – членами блока НАТО уже практически невозможно.

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Vladimir Lioubimcev
НАТО - АГРЕССИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ!!
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