Армия России нанесла удар возмездия за атаку на газопровод «Турецкий поток», завили в Минобороны. В ответ на удары Украины вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS (США) и крылатыми ракетами Storm Shadow (Британия), а также попытку атаки по компрессорной станции «Русская» в н.