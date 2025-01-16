Армия России нанесла удар возмездия за атаку на газопровод «Турецкий поток», завили в Минобороны. В ответ на удары Украины вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS (США) и крылатыми ракетами Storm Shadow (Британия), а также попытку атаки по компрессорной станции «Русская» в н.
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