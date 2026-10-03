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МОСИНФОРМ

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Московская служба занятости помогает женщинам открыть свое дело

Московская служба занятости помогает женщинам открыть свое дело

В центре «Моя работа» на Шаболовке, дом 48, завершился шестой поток акселератора «Женское дело». Программу для открытия и развития бизнеса провели совместно с Московским городским отделением (МГО) «Опора России».

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