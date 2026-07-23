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Рубль снижается после укрепления в среду, несмотря на рост нефтяных цен

Рубль снижается после укрепления в среду, несмотря на рост нефтяных цен

Российский рубль в четверг утром перешел к снижению после укрепления днем ранее. Поддержку валюте ранее оказали высокие цены на нефть, подготовка экспортеров к налоговым выплатам и ожидания возможного снижения геополитической напряженности.

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