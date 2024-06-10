Русских туристов стали выгонять из турецких отелей

Путешественников из России заселили в недостроенный корпус отеля в Турции, но это были ещё цветочкиТелеграм-канал "SHOT" узнал, что русские туристы, прилетевшие на отдых в Кемер, не смогли заселиться в отель Mövenpick Resort Antalya.
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