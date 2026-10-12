Победа в пустом городе: почему триумф в Кидале может оказаться иллюзией

После череды пессимистичных известий из Мали оттуда пришло сенсационное сообщение. На днях «Африканский корпус» совместно с правительственными войсками одержали победу над экстремистами, захватив знаковый в данном смысле город Кидаль.
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