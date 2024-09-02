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Открытки и поздравления с новым учебным годом и Днем знаний 1 Сентября 2024

Открытки и поздравления с новым учебным годом и Днем знаний 1 Сентября 2024

Трогательные, красивые и забавные картинки, открытки и поздравления с Днем знаний 1 Сентября и новым учебным годом учителям, родителям, первоклассникам, будущим выпускникам и всем учащимся! фото: соцсетиХорошо вам — не надо сегодня в школу! А кому-то надо: тысячи, если не сотни тысяч школьников сегодня снова сядут за парты, а тысячи учителей встанут у доски.

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