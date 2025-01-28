Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских БПЛА над тремя регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя российскими регионами, включая Крым, Белгородскую, Брянскую области.
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