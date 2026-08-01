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Царьград

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Кубань завоевала 18 медалей на ЧР по легкой атлетике

Кубань завоевала 18 медалей на ЧР по легкой атлетике

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по легкой атлетике. По итогам соревнований сборная Краснодарского края завоевала 18 медалей различного достоинства, что позволило команде занять второе место в общекомандном зачете.

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