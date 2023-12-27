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Диллон Брукс после попадания демонстративно встал над упавшим Тайризом Халибертоном

Диллон Брукс после попадания демонстративно встал над упавшим Тайризом Халибертоном

Форвард «Хьюстона» после попадания демонстративно встал над упавшим на паркет разыгрывающим «Индианы» Тайризом Халибертоном.

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