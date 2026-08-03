РТУ МИРЭА займется адаптацией программ «1С» под процессоры «Иртыш»

Российский технологический университет МИРЭА и компания «Трамплин Электроникс» объявили о начале стратегического партнерства, направленного на адаптацию программных продуктов «1С» под процессоры семейства «Иртыш».
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