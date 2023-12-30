В РФ продлили временный запрет на вывоз риса до 30 июня 2024 года

До 30 июня 2024 года в России продлен временный запрет на вывоз рисовой крупы и риса. Также утверждены квоты на беспошлинный вывоз зерновых из новых регионов в следующем году, говорится на сайте Правительства России.
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