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Евросоюз направит новые санкции на доходы России от энергетики

Евросоюз направит новые санкции на доходы России от энергетики

2 дня назад В новый пакет антироссийских санкций включат жесткие меры, призванные ограничить доходы страны от экспорта энергетики и закрыть доступ к технологиям.

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