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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жанкош Тураров после завоевания пояс вошел в ТОП-10 рейтинг WBA

WBA обновили рейтинги боксеров, обладатель титула WBA Gold в первой полусредней категории Жанкош Тураров вошел в рейтинг под седьмым номером.

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