Переход Газпромбанка на российскую экосистему «Базис» признан победителем премии «ИТ-лидер»

Перевод ИТ-инфраструктуры Газпромбанка на экосистему разработчика программных продуктов для организации динамической инфраструктуры «Базис» занял первое место в премии российских технологических решений «ИТ Лидер» в номинации «Цифровая индустрия 4.
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