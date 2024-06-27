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Женская НБА. «Чикаго» сыграет с «Лас-Вегасом», «Сиэтл» встретится с «Индианой» и другие матчи

«Чикаго» встретится с «Лас-Вегасом». «Сиэтл» сыграет с «Индианой». Женская НБА Регулярный чемпионат Даллас – Миннесота 27 июня.

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