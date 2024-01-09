Кристиан Хорнер: «У Ферстаппена есть привилегии в «Ред Булл», как и у Хэмилтона в «Мерседесе»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил, что лидер чемпионов «Формулы-1» Макс Ферстаппен обладает особым статусом, и сослался на положение «самого успешного гонщика всех времен» Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».
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