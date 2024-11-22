Кадыров опубликовал кадры зачистки блиндажей ВСУ на юге Часова Яра

Подразделения 4-й бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) проводят операцию по освобождению территории от укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе южнее населенного пункта Часов Яр.
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