Диетолог Писарева: непереносимость молока может развиться после 50 лет

Врач-диетолог Ирина Писарева рекомендовала не пить молоко людям старше 50 лет. В пожилом возрасте может развиться непереносимость молочного белка, даже если у человека никогда не было аллергии на молочные продукты, заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».