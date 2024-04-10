Страхование от клещей: они уже появились в Москве из-за теплой погоды

Клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний. Что делать, если он уже укусил и можно ли застраховаться от такого случая?В связи с началом сезона клещей во многих регионах России страховые компании начали предлагать антиклещевые пакеты страхования.
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