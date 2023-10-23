Глава МИД Венесуэлы: санкции порождают нелегальную миграцию

Односторонние принудительные меры являются одним из наиболее пагубных элементов, порождающих нелегальную миграцию в Латинской Америке, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, 22 октября сообщает VTV.
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