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Эксперт пояснил, какие ошибки незаметно "съедают" пенсию

Эксперт пояснил, какие ошибки незаметно "съедают" пенсию

Размер страховой пенсии напрямую зависит от двух ключевых параметров — страхового стажа и количества пенсионных коэффициентов Многие россияне осознают необходимость пенсионных накоплений слишком поздно или совершают ошибки, которые значительно сокращают их будущие доходы.

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