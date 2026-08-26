Эксперт пояснил, какие ошибки незаметно "съедают" пенсию

Размер страховой пенсии напрямую зависит от двух ключевых параметров — страхового стажа и количества пенсионных коэффициентов Многие россияне осознают необходимость пенсионных накоплений слишком поздно или совершают ошибки, которые значительно сокращают их будущие доходы.
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