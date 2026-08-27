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Орловские новости

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Мэр Орла назначил временную управляющую компанию «Преображение»

ООО «Преображение», зарегистрированное в 2020 году с уставным капиталом 25 тысяч рублей и двумя сотрудниками, станет временной управляющей компанией для домов в Орле, где собственники не выбрали способ управления.

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