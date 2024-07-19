Выявлен факт поставки некачественных подшипников для колес на военные самолеты

Как стало известно СМИ, скандал разразился в 2023 году, а его первопричины стали известны сейчас. Речь идет о поставках для нужд предприятия «Ил-Авиастар», которые осуществляло одно из подмосковных предприятий, получив крупный оборонный заказ.