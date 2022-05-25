ЦБ РФ проведет заседание по ключевой ставке 26 мая

Решение будет объявлено в 10:30 по московскому времени. В конце апреля Банк РФ понизил ключевую ставку с 20% до 14% годовыхВнеочередное заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке состоится 26 мая, говорится в сообщении регулятора.