БКС прогнозирует рост индекса Мосбиржи до 2 150 пунктов

Индекс Мосбиржи вырос на 1,03% до 2 114,93 пункта, а РТС поднялся на 1,45% до 778,32 пункта. Основными драйверами стали позитивные отчеты компаний "Лукойл" и "Газпром нефть".
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