Образ дня: Кендалл Дженнер в свитере поверх классического пиджака

Образ дня: Кендалл Дженнер в свитере поверх классического пиджака27-летняя Кендалл Дженнер, которая покорила всех яркими преображениями в честь Хэллоуина, выбрала простой образ для поездок по делам в Лос-Анджелесе.
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