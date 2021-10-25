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Германия отказалась поддерживать США в случае военного конфликта с Китаем

Германия отказалась поддерживать США в случае военного конфликта с Китаем

Тимофей Булочкин   Новое правительство Германии будет выступать за мирное решение «тайваньского вопроса» в случае конфликта США с Китаем, но не поддержит Штаты военными методами, заявил спикер фракции СДПГ по внешней политике Нильс Шмид.

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