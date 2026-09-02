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Авто - Мото - Новости

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Toyota выпустила печенье за 86 долларов, чтобы прорекламировать минивэн Sienna

Toyota выпустила печенье за 86 долларов, чтобы прорекламировать минивэн Sienna

Японский автопроизводитель Toyota продолжает удивлять нестандартными маркетинговыми ходами. На этот раз компания объединилась с известным производителем мороженого Graeter's, чтобы выпустить эксклюзивные сэндвичи с мороженым.

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